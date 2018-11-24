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Polis, jandarma ve sahil güvenlikten eş zamanlı uygulama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 10:59 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, motosiklet, araç ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik uygulamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Polis, jandarma ve sahil güvenlikten eş zamanlı uygulama

ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, motosiklet, araç ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik uygulamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, araç ve motosikletlere yönelik uygulama neticesinde, 76 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet yakalandı. 37 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı. Akaryakıt ve vergi kaçakçılığına yönelik uygulama neticesinde; 11.248 araç ve tekne/gemi kontrol edildi. 5 lisanslı araca 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. 8.157 lt gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. 15.916 lt karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş, KOM, Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlıkları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları koordinesinde; son günlerde meydana gelen asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, terör ve diğer olayların engellenmesi ile çalıntı olarak aranan araçların, ruhsatsız/plakasız kullanılan motosikletlerin yakalanması ve akaryakıt/vergi kaçakçılığına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak 23.11.2018 günü 11:00 / 17:00 saatleri arasında sabit ve seyir halinde; 9.762 ekip, 150 köpek ve 39.020 personelin katılımıyla 99
üs/liman, 3.124 işyeri ve 5.901 noktada uygulama yaptı.

76 ÇALINTI VE ARANMA KAYDI BULUNAN MOTOSİKLET YAKALANDI
Araç ve motosikletlere yönelik uygulama neticesinde; 177.584 araç ve motosiklet kontrol edildi. Kontroller sonucunda, 76 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet yakalandı. 37 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı. 1.795 araç ve motosiklet trafikten men edildi. 10.830 motosiklet ve araca 3.707.481 TL idari para cezası uygulandı. 766 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. 275.605 TL idari para cezası uygulandı. 973 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı.

AKARYAKIT VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI
Akaryakıt ve vergi kaçakçılığına yönelik uygulama neticesinde; 11.248 araç ve tekne/gemi kontrol edildi. 5 lisanslı araca 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. 8.157 lt gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. 15.916 lt karışımlı akaryakıt ele geçirildi. 50 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR
Ayrıca, 13 adet tabanca, 135 adet mermi, 18 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 50.72 gr esrar, 145 gr bonzai, 24 gr metamfetamin, 34 karton kaçak sigara, 2.055 paket kaçak sigara ve 140 lt kaçak alkol ele geçirildi.

(FOTOĞRAF)

Polis, jandarma ve sahil güvenlikten eş zamanlı uygulamaPolis, jandarma ve sahil güvenlikten eş zamanlı uygulama

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