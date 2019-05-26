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Polis, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 08:40 | Son Güncelleme

BURSA'da kaçak kazı yaparken polis tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi, gözaltına alındı.

Polis, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da kaçak kazı yaparken polis tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi, gözaltına alındı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Uludağ eteklerindeki Akçağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Sahur vakti ormanlık alandan gelen kazma- kürek seslerini duyan mahalle sakinleri, polise haber verdi. Tarif edilen bölgeye giden polis ekipleri, Ramazan A. (47), Tural Ç. (48), İlhan G. (46) ve Yusuf E.'yi (52) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazıda kullandığı kazma, kürek ve balta gibi malzemelere el konuldu. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, kazı alanına yaklaşık 50 metre uzaklıkta, Ahmet Ç.'yi (35) de yere yatıp, gizlenirken buldu. Şüphelilerle birlikte olduğu belirlenen Ahmet Ç.'nin polisleri fark edince kaçtığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Polis, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladıPolis, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladıPolis, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladıPolis, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı

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