Polis, kaçmaya çalışan 4 kişiyi havaya ateş ederek yakaladı

D-655 karayolu Çamköy sapağında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, içinde 4 kişinin olduğu otomobili 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam edince, polis ekipleri de peşine düştü. Melen Caddesi’nde polis tarafından önleri kesilen şüpheliler, bu kez otomobilden inip fındık bahçesine girerek kaçmaya çalıştı. Polisler havaya uyarı ateşi açarak şüphelileri durdurdu. Gözaltına alınan Muhammet E., Semih P., Cemil C. ve Cemil E.’nin kimlik kontrolü yapıldı. Üzerinden silah çıkan Cemil E.’nin cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)

