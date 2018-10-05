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Polis kadının kalçasını gizlice çekerken böyle yakalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2018 08:07 | Son Güncelleme

ABD'de sapık polis memuru, konserde bir kadının kalçasını gizlice cep telefonuyla çekerken suç üstü yakalandı. Sapık polis hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD'de bir polis memuru, Houston'daki Drake konserinde gizlice bir kadının kalçasını cep telefonuna çekiyor. Houston Polis Departmanı, sapık polis memuru hakkında soruşturma başlattı.

Sapık polis, dans pistinin yanında dururken cep telefonuyla kadının fotoğraflarını çekerken yakalandı. Kayda başlama şansı elde etmeden önce polisin kadının arka tarafına zum yaptığı görülüyor.

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''HAYRETE DÜŞTÜM''

Polisi suç üstü yakalayan Chalice Williams, sadece birkaç metre önünde durup Toyota Center'daki konserin tadını çıkarırken çektiği fotoğraflara ilişkin şaşkınlığını gizleyemedi.Williams, polis yakalandıktan sonra ''Hayrete düştüm.'' dedi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Houston Polis Departmanı 3 Ekim Çarşamba günü bir iç soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bir sözcü konuyla ilgili ''Memurlarımızdan birinin eylemlerini geçen akşam bir konserde gösteren bir videodan haberdarız.'' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD taciz polis

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