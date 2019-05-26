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Polis, kadın meslektaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 18:42 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da polis memuru Muharrem Y., meslektaşı Merve Ünal'ı, yaşadıkları tartışmanın ardından tabancasıyla vurarak öldürdü.

Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da polis memuru Muharrem Y., meslektaşı Merve Ünal'ı, yaşadıkları tartışmanın ardından tabancasıyla vurarak öldürdü. Muharrem Y., jandarmaya teslim oldu.
Olay, öğleden sonra Fabrika Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Silah sesini duyanların ihbarıyla apartmana gelen polisler, kiralık dairede, meslektaşları Merve Ünal'ı kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı polis memuru Merve Ünal, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ameliyata alınan Ünal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu belirtilen polis memuru Merve Ünal'ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, polis memuru Muharrem Y., Merve Ünal'ı kendisinin vurduğunu söyleyerek, jandarmaya teslim oldu. Polis memuru Muharrem Y.'nin ilk ifadesinde, gönül ilişkisi bulunduğu meslektaşı Merve Ünal'ı, yaşadıkları tartışmanın ardından tabancasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.
Polisler olay yerinde inceleme yaparken, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da gelip, bilgi aldı.

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Polis, kadın meslektaşını öldürdüPolis, kadın meslektaşını öldürdüPolis, kadın meslektaşını öldürdü

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