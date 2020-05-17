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  4. Polis kargo şubesini izlemeye aldı! Şok operasyon

Polis kargo şubesini izlemeye aldı! Şok operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 22:33 | Son Güncelleme

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren polis, kargo ile gerçekleştirilen uyuşturucu sevkiyatını ortaya çıkardı. 2 kilo esrar ele geçirilirken, kargoyu teslim alan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Polis kargo şubesini izlemeye aldı! Şok operasyon

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kargo şirketi ile esrar sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine hareke geçen ekipler, kargo firmasının şubesini izlemeye başladı. Bu sırada, H.I.(39), E.B.(39) ve M.Y.(24) isimli şüpheliler içerisinde uyuşturucu bulunan kargoyu almaya geldi. Şüpheliler kargoyu teslim aldıkları sırada, polis ekipleri suçüstü yaptı.

Operasyonda 2 kilo esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden H.I. tutuklanırken, E.B. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen esrar maddesi ise polis ekipleri tarafından imha edildi. (DHA)

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