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Polis Karşıtı Gösteriler Meksika'da da Sürüyor

06.06.2020 12:56 | Son Güncelleme

Amerika’da polisin gözaltı işlemi sonrası siyah Amerikalı George Floyd’un ölmesiyle başlayan protestolar, farklı ülkelerde de devam ediyor. Bu ülkelerden biri Amerika’nın sınır komşusu Meksika

Polis Karşıtı Gösteriler Meksika'da da Sürüyor

Amerika’da polisin gözaltı işlemi sonrası siyah Amerikalı George Floyd’un ölmesiyle başlayan protestolar, farklı ülkelerde de devam ediyor. Bu ülkelerden biri Amerika’nın sınır komşusu Meksika.

Polisin daha önceki gösterilerde 3 kişiyi gözaltına almasının ardından Cuma günü de Meksika’nın başkenti Mexico City’de protesto yürüyüşü yapan göstericiler, bazı binalara zarar verirken Amerikan Büyükelçilik binasına da taşlar attı.

Göstericiler, ülkede geçen ay Jalisco eyaletinde gözaltındayken ölen Giovanni Lopez’in ölümüyle ilgili kişilerin yargılanmasını talep ediyorlar.

Olayla ilgili çelişkili bilgiler söz konusu ancak sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Lopez’in polis tarafından gözaltına alındığı anlar görülüyor. Çevrede bulunan kişiler, Lopez’in Corona virüsü salgını nedeniyle yüzünde maske bulunmasından başka hiçbir eyleminin olmadığını iddia ediyorlar.

Jalisco eyaletinin Guadalajara şehrinde, Amerika’daki gösterilerle birlikte yeniden alevlenen protestolar küçük bir grup tarafından başlatıldı. Ancak Perşembe akşamı göstericiler, bir polis memurunun üzerine benzin dökerek yaktı ve yaralanmasına neden oldu. Olaylar sırasında çok sayıda bina ve polis aracı da zarar gördü.

Jalisco Savcısı General Gerar Solis, Lopez’in ölümüyle ilgili 3 polis memurunun gözaltına alındığını açıkladı.

Vali Enrique Alfaro da “İlk tutuklamaları yapmış durumdayız ve Ixtlahuacan de los Membrillos bölge polisinde kontrolü ele almaya karar verdik. Lopez’in ölümünün cezasız kalmayacağının sözünü veriyorum” açıklamasını yaptı.

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