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Polis katil zanlısını dilenci kılığına girerek yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

Mersin’de Müftü Deresi kenarında, aralarında çıkan tartışmadan dolayı bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan R.T.

Polis katil zanlısını dilenci kılığına girerek yakaladı

Mersin’de Müftü Deresi kenarında, aralarında çıkan tartışmadan dolayı bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan R.T. tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 21 Temmuz 2019 tarihinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi Müftü Deresi yürüyüş yolunda meydana geldi. Gece saatlerinde olan olayda V.T. (38) isimli şahıs, kimliği belli olmayan kişi veya kişilerce kesici aletle öldürülmüş şekilde bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede 250’den fazla kamerayı tek tek inceledi.

Farklı kılıklara girilerek, bölgeye gelen şahıslar mercek altına alındı
Olayın olduğu bölgeyi hiçbir kameranın görmemesi nedeniyle katil zanlısını bulmak için farklı yöntemlere başvuran polisler, simitçi, dilenci ve belediye işçisi gibi farklı kılıklara girerek, bölgeye gelen bütün şahısları takibe aldı. Olayın olduğu gün o bölgeden çıkan ve gelen şahısları da incelemeye alan ekipler, titiz bir çalışma yürüttü. Özellikle olaydan sonra şapkalı bir şekilde olay yerinden çıkan bir kişiyi izlemeye alan ekipler, çalışmaları neticesinde şüphelinin 28 yaşındaki R.T. olduğunu tespit etti. Olayın üzerinden 15 gün sonra cinayeti işlediği bölgeye gelen gelen R.T., dilenci kılığına girmiş polisler tarafından yakalanarak, gözaltına aldı.

İfadesinde kabul etti, gazetecilere "yapmadım" dedi
Emniyetteki ifadesinde olayı itiraf eden zanlı, olayın anlık gelişen kavgadan meydana geldiğini, kendini koruma amaçlı şahsı bıçakla yaraladığını, daha sonra ise şahsın öldüğünü duyduğunu söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı cinayeti kendisinin işlemediğini iddia eden zanlı, "Orada yaralı gördüm. Yanına gittim neyin var dedim, ondan sonra öldüğünü gördüm" dedi.
Kendisinde çıkan bıçakla ilgili soruya da şüpheli, "Bıçağı ben normalde taşırım" cevabını verdi.

Polis katil zanlısını dilenci kılığına girerek yakaladı

Polis katil zanlısını dilenci kılığına girerek yakaladı

Polis katil zanlısını dilenci kılığına girerek yakaladı

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