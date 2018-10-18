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Polis kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın izini Belgrad Ormanı'nda arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, incelemelerini Belgrad Ormanı'nda yoğunlaştırdı.

Olay günü konsolosluktan çıkan araçların Belgrad Orman'na gitmiş olabilme ihtimali üzerine ekipler kamera kayıtlarını toplarken, ormanda araştırma yaptı.

BELGRAD ORMANI'NDA ARAMA YAPILDI

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın izi her yerde aranıyor. Ekipler, olay günü konsolosluktan çıkan araçların Belgrad Ormanı'na gittiği ihtimali üzerine araştırmalarını burada yoğunlaştırdı. Ormana gelen ekipler, tüm kamera kayıtlarını toplarken, içeride de arama yaptı. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından polisin bir delil bulabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Belgrad Ormanı

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