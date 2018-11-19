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Polis, kayıp liseli Emine'yi 10 gün sonra Keşan'da buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 13:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 10 gündür kayıp olan Anadolu Lisesi öğrencisi Emine Kuru (17), polis ekipleri tarafından Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde bulundu.

Polis, kayıp liseli Emine'yi 10 gün sonra Keşan'da buldu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 10 gündür kayıp olan Anadolu Lisesi öğrencisi Emine Kuru (17), polis ekipleri tarafından Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde bulundu.
Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Gönül-Zekeriya Kuru çiftinin kızları Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Emine Kuru, geçen 9 Kasım günü okuldan geldikten sonra evden dışarı çıktı. Akşam eve dönmeyince, anne Gönül Kuru telefonla aradığı kızının ağlamaklı sesini duyunca, eşiyle kızlarının kaçırıldığı şüphesiyle Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Aile, Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından harekete geçen polislerin sıkı takibi sonucu kayıp Emine Kuru'nun Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde olduğu tespit edildi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kayıp olan Emine Kuru, sabaha karşı Keşan ve Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ortak operasyonuyla O.Ç'ye ait bir evde bulundu. Ev sahibi O.Ç ve Emine Kuru'yu kaçırdığı iddia edilen O.A. gözaltına alındı. O.Ç.'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, Emine Kuru ile O.A. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından O.A.'nın, Bayramiç Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
Öte yandan, ailesinin yanına gitmek istemediği iddia edilen Emine Kuru'nun Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Polis, kayıp liseli Emine'yi 10 gün sonra Keşan'da buldu

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