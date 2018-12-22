HABER

Polis kayıp "tavus kuşu"nun peşinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

İSTANBUL'a satılmak için getirilen milyonlarca dolar değerinde olduğu iddia edilen elmas ve pırlanta ve zümrütlerle süslenmiş altından tavus kuşu figürü çalındı.

Polis kayıp "tavus kuşu"nun peşinde

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'a satılmak için getirilen milyonlarca dolar değerinde olduğu iddia edilen elmas ve pırlanta ve zümrütlerle süslenmiş altından tavus kuşu figürü çalındı. Figürü satmaya çalışan Yemenli antikacının başına silah dayanarak gasp edilen tavus kuşunun sadece kaidesi bulunabildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişiyi tutuklanırken, polis tavus kuşu figürünü bulmak için operasyonları sürdürüyor.
İstanbul'da polise başvuran Yemenli A.A.H.M., yurt dışından getirdiği ve satmaya çalıştığı milyonlarca dolar değerinde tavus kuşu figürünün gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Yemenli antikacı elmas, pırlanta, zümrüt gibi değerli taşlarla süslü, Tavus kuşu figürünü İstanbul'a getirdikten sonra kuyumculuk yapan bir arkadaşına emanet ederek internet üzerinden verdiği ilanlarla müşteri aradığını söyledi. Geçtiğimiz Kasım ayında alıca olduğunu söyleyen bir kişinin kendisiyle irtibata geçtiğini anlatan Yemenli mağdur antikacı, söz konusu kişiyle buluştuğunu, figürü inceleyen kişinin eserin gerçek olduğunu kabul etiğini daha sonra kendisini arayarak satış işlemini gerçekleştirmek üzere Esenyurt'a davet ettiğini belirtti. Tavus kuşunu alarak verilen adrese gittiğini anlatan mağdur A.A.H.M., "Burada benim başıma silah dayadılar. İçinde tavus kuşunun bulunduğu kutuyu aldılar. Daha sonra kaçtılar" dedi.

KAİDESİ BULUNDU
Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, Yemenli antikacıyla müşteri gibi irtibata geçip eseri de inceleyen A.K. adlı kişinin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çalınan tavus kuşunun üzerine konulduğu kaide bulundu.

12 KİŞİ TUTUKLANDI
Poliste verdikleri ifadelerinde tavus kuşunun nerede olduğunu bilmediklerini söyleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, milyonlarca dolar değerinde olduğu iddia edilen kayıp tavus kuşunu bulmak için operasyonları sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Türkiye cinsiyet eşitliğinde 149 ülke arasında 130’uncu olduTürkiye cinsiyet eşitliğinde 149 ülke arasında 130’uncu oldu
Sadece aralık ayında 15 milyon müşteri ağırlıyorlarSadece aralık ayında 15 milyon müşteri ağırlıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Diriliş Ertuğrul dizisine Savaşçı'dan sürpriz transfer!

Diriliş Ertuğrul dizisine Savaşçı'dan sürpriz transfer!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak aşk felaket getirdi! 'Seni boynuzluyorum' sözü çılgına çevirdi

Yasak aşk felaket getirdi: Seni boynuzluyorum!

Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2018'de 8,5 milyondan fazla kişi sorgulandı

FLAŞ! 32 bin 408 kişi yakalandı

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda

Konya'da eski eş dehşet saçtı: Uygunsuz halde yakaladım

Konya'da eski eş dehşet saçtı: Uygunsuz halde yakaladım

Günlük burç yorumları: 22 Aralık Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

22 Aralık yengeç burcundaki dolunayın burçlara etkisi ne olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.