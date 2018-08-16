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Polis, kendisine saldıran köpeğe ateş etti (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA İzmir'in Bayraklı ilçesinde, işe gitmek için otobüs bekleyen trafik polisi S.A.'nın, bacağını ısıran köpeğe ateş ettiği iddiasıyla ilgili, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, işe gitmek için otobüs bekleyen trafik polisi S.A.'nın, bacağını ısıran köpeğe ateş ettiği iddiasıyla ilgili, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada; polis memurunun, köpeğin saldırısının devam etmesi üzerine öldürme ve yaralama kastı olmaksızın köpeğe yakın yere ateş ettiğini beyan ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"16.08.2018 tarihinde İzmir'de trafik polisinin bir köpeği beylik tabancasıyla vurduğu iddialarının sosyal ve görsel medyada yer alması ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Polis Merkezi Amirliği'nde alınan ifadesinde, 16.08.2018 tarihinde sabah evden işe gitmek üzere ayrıldığını, Soğuksu mevkisinde bir sokak köpeği tarafından ısırıldığını ve köpeği korkutarak uzaklaştırmak amacıyla havaya ateş açtığını, köpeğin saldırısının devam etmesi üzerine öldürme ve yaralama kastı olmaksızın köpeğe yakın yere ateş ettiğini beyan etmiş; şikâyetçiler alınan ifadelerinde, polisi köpeğe ateş ederken görmediklerini ve köpeğin öldüğünü bilmediklerini beyan etmişlerdir. Görevli polis memuru, sağlık kuruluşuna sevk edilmiş, düzenlenen doktor raporunda sağ bacağında köpek ısırığı olduğu anlaşılmış, konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

İZMİR, (DHA)

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