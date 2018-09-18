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Polis kılığında TIR'ın önünü kesip, 5 milyon TL'lik madeni çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 13:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, polis kılığına giren kişiler durdukları aracın sürücüsünün el ve ayaklarını bağlayarak, TIR'ın kasasında bulunan demir çelik üretiminde kullanılan 5 milyon TL değerindeki 20 ton 'molibden' madenini çaldı.

Polis kılığında TIR'ın önünü kesip, 5 milyon TL'lik madeni çaldılar

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, polis kılığına giren kişiler durdukları aracın sürücüsünün el ve ayaklarını bağlayarak, TIR'ın kasasında bulunan demir çelik üretiminde kullanılan 5 milyon TL değerindeki 20 ton 'molibden' madenini çaldı. Polisin operasyonu ile 5 kişi yakalanırken, çalınan maden ele geçirildi.
Ermenistan'dan yüklenen demir çelik üretiminde kullanılan 'molibden' madenini Hollanda'da bir firmaya götüren sürücünün kullandığı TIR, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis kılığına bürünen, çakar lambalı aracın önünü kesmesi sonucu durduruldu. Araçta bulunan kişiler, TIR sürücüsünü indirerek, el ve ayaklarını bağlayıp yolun kenarına bıraktı. TIR'ın kasasında bulunan çuvallar içerisindeki maden, başka bir araca yüklenildi. Hırsızlar olay yerinden kaçarken, yol kenarındaki sürücüyü görenler polise haber verdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceledi. Polis, hırsızları belirleyerek İstanbul ve Kocaeli'de operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alınırken, çalınan madenin İstanbul ve Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki iki depoda bulunduğu belirlendi. Çalınan madenin tamamı ele geçirilirken, demir çelik üretiminde kullanılan 20 ton molibden madeninin değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi hakkında soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Polis kılığında TIR'ın önünü kesip, 5 milyon TL'lik madeni çaldılarPolis kılığında TIR'ın önünü kesip, 5 milyon TL'lik madeni çaldılarPolis kılığında TIR'ın önünü kesip, 5 milyon TL'lik madeni çaldılarPolis kılığında TIR'ın önünü kesip, 5 milyon TL'lik madeni çaldılar

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