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Polis kimlik sorunca 'Bakanlık tavsiyesini uyguluyoruz' dediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 10:20 | Son Güncelleme

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul için Erzurum'da yürüyen kadınlar, polisi görünce Sağlık Bakanlığı'nın her gün 10 bin adım tavsiyesini uyguladıklarını söyledi.

Polis kimlik sorunca 'Bakanlık tavsiyesini uyguluyoruz' dediler

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak 2018'de başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Erzurum'da bir araya gelen yaklaşık 15 kadın, boyunlarına bağladıkları, üzerinde 'Alparslan Kuytul'a özgürlük' yazan ve fotoğraf yer alan atkılarla yürüdü. Polis, toplu halde yürüyen kadınları merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara Caddesi'nde durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Kadınlardan biri, "Bizler Sağlık Bakanlığı'nın her gün 10 bin adım tavsiyesini uyguluyoruz. Gezerken de çok sevdiğimiz hocamız Alparslan Kuytul'un fotoğrafının olduğu atkıyı takıyoruz. Kendisi 241 gündür tutuklu. Biz herkesi seviyoruz, vatanımızı da seviyoruz" dedi.

Kadınlar, peşlerinde polislerle cadde ve sokaklarda bir süre gezdikten sonra dağıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Erzurum furkan eğitim ve hizmet vakfı Alparslan Kuytul

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dünyada hiç bir ülkede POLİS bu kadar ezik değil ! Mesai saati yok, heran başka bir yere tayin olabilir, öldüğü zaman göstermelik törenler, 100 yıl önceki kanunlara göre çalışma , yetkisizlik . Bütün bunalar poliste birikim oluyor sonra da bananecilik başlıyor hiçbir işe gönüllü istekli bakmıyorlar. Üstelik birde emekli YAŞına takıldılar. kimi 25 yıl polislik yapıp emekli oluyor kimi 35 yıl Emniyete Reform lazım AMA SAKIN YAPMAYIN onuda yarım yamalak yaparsınız
Yürümek te Yasak.......!
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