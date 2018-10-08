Polis kimlik sorunca 'Bakanlık tavsiyesini uyguluyoruz' dediler

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak 2018'de başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Erzurum'da bir araya gelen yaklaşık 15 kadın, boyunlarına bağladıkları, üzerinde 'Alparslan Kuytul'a özgürlük' yazan ve fotoğraf yer alan atkılarla yürüdü. Polis, toplu halde yürüyen kadınları merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara Caddesi'nde durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Kadınlardan biri, "Bizler Sağlık Bakanlığı'nın her gün 10 bin adım tavsiyesini uyguluyoruz. Gezerken de çok sevdiğimiz hocamız Alparslan Kuytul'un fotoğrafının olduğu atkıyı takıyoruz. Kendisi 241 gündür tutuklu. Biz herkesi seviyoruz, vatanımızı da seviyoruz" dedi.

Kadınlar, peşlerinde polislerle cadde ve sokaklarda bir süre gezdikten sonra dağıldı.

Kaynak: DHA

