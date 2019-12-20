Polis kıskıvrak yakaladı

Turgutlu’da hakkında hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Polisten kaçmak için belediyeye giren şahıs polis ekiplerinden kaçamayarak yakayı ele verdi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hakkında 2 yıl 6 kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 adet hırsızlıktan aranması bulunan M.K., polisten kaçmak isterken Turgutlu Belediyesine girdi. Polis ekipleri belediye binasına girerek şahsı kıskıvrak yakaladı ve gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü.
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