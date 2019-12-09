Polis kıyafetiyle yakalandı 'Dizi setinde çalışıyorum' dedi

İddiaya göre, “Gece Kartalları” olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında 1 Aralık gecesi Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde sivil montunda Türk bayrağı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü arması bulunan ve telsiz taşıdığı görülen bir şüpheliyi durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Durdurulan 19 yaşındaki A.Ü. K., bekçilere verdiği ifadede, dizi setinde çalıştığını söyledi. Polis olmadığı ve dizi setinde çalışmadığı anlaşılan K., bekçilerce gözaltına alınarak polise teslim edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen A.Ü.K.’nın üzerinde yapılan aramada, sivil bir montta Türk bayrağı ile polis arması ve polis telsizi ele geçirildi.

SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST BIRAKILDI

Polisteki ifade işlemlerinin ardından Türk Ceza Kanununun 264. Maddesi olan “Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma” suçundan hakkında işlem yapılan A.Ü.K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (İHA)

