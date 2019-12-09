HABER

Polis kıyafetiyle yakalandı 'Dizi setinde çalışıyorum' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 16:40 | Son Güncelleme

İstanbul’un Şişli ilçesinde polis armalı mont ve telsizle dolaşan bir kişi mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Dizi setinde çalıştığını söyleyen şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı.

Polis kıyafetiyle yakalandı 'Dizi setinde çalışıyorum' dedi

İddiaya göre, “Gece Kartalları” olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında 1 Aralık gecesi Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde sivil montunda Türk bayrağı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü arması bulunan ve telsiz taşıdığı görülen bir şüpheliyi durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Durdurulan 19 yaşındaki A.Ü. K., bekçilere verdiği ifadede, dizi setinde çalıştığını söyledi. Polis olmadığı ve dizi setinde çalışmadığı anlaşılan K., bekçilerce gözaltına alınarak polise teslim edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen A.Ü.K.’nın üzerinde yapılan aramada, sivil bir montta Türk bayrağı ile polis arması ve polis telsizi ele geçirildi.

SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST BIRAKILDI

Polisteki ifade işlemlerinin ardından Türk Ceza Kanununun 264. Maddesi olan “Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma” suçundan hakkında işlem yapılan A.Ü.K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (İHA)

PARTNER Kan donduran olay! Bakire kızları... Kan donduran olay! Bakire kızları...
Oğlunun acısına dayanamadıOğlunun acısına dayanamadı
Akkuyu ile TEİAŞ arasında iletim sistemi bağlantı anlaşmasıAkkuyu ile TEİAŞ arasında iletim sistemi bağlantı anlaşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Şişli

En Çok Okunan Haberler

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Bağcılar'da ortalık karıştı: 1 ölü

Bağcılar'da ortalık karıştı: 1 ölü

Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk! 3 kararı veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doğa Koleji öğretmenlerinin eylemine velilerden destek (Doğa koleji satılıyor mu?)

Doğa Koleji eyleminde yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.