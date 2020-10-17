Polis kıyafetli şüphelinin soyduğu kuyumcunun 1 yıl önce de bayıltılarak soyulduğu ortaya çıktı

Antalya’da polis kıyafeti giyen bir soyguncu tarafından kelepçelenip boynundan bantlanarak silah zoruyla 1 kilo altını soyulan kuyumcu Feyzi Bulce’nin, 1 yıl önce de başka soyguncular tarafından kafasına vurulup bayıltılarak 3 kilo altınının soyulduğu ortaya çıktı. Önceki soygundaki altınlarına kavuşan Bulce’nin mutluluğu kısa sürdü. Olay, Kepez ilçesine bağlı Hüsnükarakaş Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feyzi Bulce’ye ait kuyumcuya polis kıyafetli ve kafasında kask olan bir kişi girdi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, silahını doğrultarak Bulce’yi koli bandıyla boynundan bantladı, ardından kelepçeledi. Soyguncu o sırada dükkan gelen esnaf Şükrü Gülşen’i de kelepçeledi. Ardından kuyumcudaki yaklaşık 1 kiloyu geçkin altını alıp yoldan geçen 42 U 7488 plakalı otomobili durdurup olay yerinden kaçtı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çevrede eşkale uygun şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Olayı anlatan esnaf Şükrü Gülşen, “Polis kıyafetli girdiği için polis zannettim. Meğerse soyguncuymuş. Kelepçeyle bizi içeri yatırdı ve kelepçeledi. Altınları alıp gitti. Biz kaldık öyle. 1 kilodan fazla altın götürdü” dedi. Olayın görgü tanıklarından bir başka esnaf Mehmet Kırboğa da, "Kahvaltı yapıyorduk. Polis yürüyerek çıktı. Biz bir sıkıntı olduğunu anladık. Kuyumcuyu kelepçelemiş. Tamirci görüp şüpheliye saldırınca, siyah bir arabaya binip kaçtı. Üzerinde polis kıyafeti vardı. İnşallah yakalanır" diye konuştu.

Şüpheli ve otomobil sürücüsünün kaçışı kamerada

Polis ekipleri çevrede yaptıkları çalışmada 42 U 7488 plakalı otomobili Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde yakıtı bitmiş bir şekilde sürücüsüyle buldu. İsmi öğrenilemeyen sürücünün, kuyumcudan kaçan kişiyi polis sandığını ve darp edildiğini düşünerek arabasına aldığını söylediği öğrenildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli ve otomobil sürücüsünün kaçış anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Daha önce de kafasına vurarak bayıltıp soydular

Öte yandan, soyulan kuyumcu Feyzi Bulce’nin, geçtiğimiz yıl yine soyulduğu ortaya çıktı. 1 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen olayda, içeriye kafasında ten çorapla 2 kişi girdi, şüphelilerden birisi elindeki silahı göstererek Bulce’ye sesini çıkarmamasını söyledi, ardından silahın kabzasını kafasına vurarak Bulce’yi bayılttı. 800 bin lira değerinde 3 kilo altını alınan Bulce’yi soyan şüpheliler ise kafasına vurarak Bulce’yi bayılttı. Şüphelilerden birisi çevre esnafınca yakalanırken, diğer şüpheli polis ekiplerince altınlarla birlikte yakalandı. Bulce’nin altınlarına kavuşmasının mutluluğu ise yaklaşık 1 yıl sürdü.

Polis ekiplerinin şüpheliyi bulma çalışmaları devam ediyor.

