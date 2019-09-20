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Polis, kız öğrenciyi eğitime kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

Gaziantep'te ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle lise eğitimine başlayamayan kız öğrenci, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin sayesinde okuluna kavuştu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te maddi imkansızlık nedeniyle liseye başlayamayan kız öğrenci, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından eğitime kazandırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vatan Mahallesi'nde yaşayan N.D. okumak istemesine rağmen, ailesinin maddi durumu sebebiyle liseye kayıt yaptıramadı.

Baba H.D, kızının eğitimini sürdürmek istediği belirterek, durumu Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne iletti.

N.D'nin eğitimine devam edebilmesi için çalışma başlatan ekipler, aileyi evinde ziyaret etti.

Genç kız, evinin yakınındaki Akdere Mahallesi'nde bulunan Yeşilvadi Anadolu Lisesi'ne kaydedildi.

Kıyafet, kitap ve kırtasiye gibi ihtiyaçları Yeşilvadi Anadolu Lisesi yönetimi tarafından karşılanan N.D, okuluna başlayabilmenin mutluluğu yaşadı. Polis ekipleri ayrıca ailenin sosyal yardımlardan faydalanması için Vatan Mahallesi muhtarıyla görüştü.

Baba H.D, kızının eğitimi için verdikleri destek dolayısıyla emniyet teşkilatına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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