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Polis Koleszar sosyal medyayı salladı! 'Beni tutukla' diye yalvaran erkekler var

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 08.12.2018 14:31 | Son Güncelleme

Almanya'da polis memuru olan 31 yaşındaki Adrienne Koleszar, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla bir anda viral oldu. Koleszar'ın fotoğraflarını gören hayranları, fotoğraf altlarına 'Lütfen beni tutukla' gibi yorumlar yazıyor.

Polis Koleszar sosyal medyayı salladı! 'Beni tutukla' diye yalvaran erkekler var

Instagram fenomene doymuyor. Bu kez sosyal medya, Almanya'da polis memuru olan 31 yaşındaki Adrienne Koleszar'ı konuşuyor.

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Fit vücudunu sergilediği fotoğrafları sayesinde yüzbinlerce takipçiye ulaşan Koleszar'ın fotoğraflarının altına 'Sana aşık oldum', 'Eğer beni sen tutuklayacaksan aşırı hız yaparım' gibi ilginç yorumlar geliyor.

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Her gün kavgalar, kazalar ve aile içi şiddet gibi pek çok olayla boğuştuğunu söyleyen Adrienne, spor yapmanın mesleğinde de ona pek çok şey kazandırdığını söylüyor.

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'Belki de pek çok insanın görmek istemeyeceği şeylerle uğraşıyorum, ama bu benim işim ve hayatımdan çok memnunum' diyor.

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Fotoğrafları nedeniyle patronlarından herhangi bir azar işitmediğini söyleyen Koleszar, 'Çünkü benim fotoğraflarım erkekler için değil, kadınlar için.

İŞTE KOLESZAR'IN PAYLAŞIMLARINDAN BAZILARI:

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Anahtar Kelimeler:
polis almanya instagram fenomen

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