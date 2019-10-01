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Polis kolundan tutarak son anda yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 18:07 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde işitme ve görme engelli olduğu iddia edilen 29 yaşındaki hamile Hülya Ekim, engellilere yönelik dergi sattığına zabıta tarafından izin verilmediği gerekçesiyle bir inşaatın dördüncü katına çıkarak aşağıya atlamak istedi.

Polis kolundan tutarak son anda yakaladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde işitme ve görme engelli olduğu iddia edilen 29 yaşındaki hamile Hülya Ekim, engellilere yönelik dergi sattığına zabıta tarafından izin verilmediği gerekçesiyle bir inşaatın dördüncü katına çıkarak aşağıya atlamak istedi. Bu sırada inşaata çıkan polis memuru, kadını kolundan tutarak son anda yakaladı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi 29 yaşındaki Hülya Ekim, çarşı merkezinde engellilere yönelik dergi satmak istedi. İddialara göre, zabıtaların kendisini engellediğini söyleyen Ekim, 5 katlı bir inşaatın dördüncü katına çıkarak kendini aşağıya atmak istedi. Bu sırada eşinin bulunduğu olay yerine gelen kocası Ergün Ekim "Eşimle daima telefonda kulaklıkla konuşma halindeyiz. Ben başka bir yol izleyelim,dedi. Dememe rağmen kararlı olduğunu söyledi. Zabıtaların yaptıklarını gururuna yediremediğini söyledi. Ne söylesem de fayda etmedi. Ben de çalışıyorum. Temizlik malzemeleri satıyorum. Çocuklarla ilgileniyorum. Üç çocuğumuz var. Vazgeçirmeye çalışsam da vazgeçiremedim" diye konuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bir süre kadını ikna etmeye çalıştı. Sinirlenen Ekim, "O zabıtalar buraya gelecek. Evraklarımı verecek. Ben hiçbir zorluk çıkarmadan kendilerine evraklarımı, kimliğimi teslim ettim. Engelliyim. Ben engelliyim kimse bana zarar veremez. Ben üç çocuk annesiyim. Dördüncüsü dünyaya gelecek. Bu kadar söylüyorum. Ben kimsenin evine gitmedim. Kimsenin zilini çalmadım. Bana iftira attılar. Ben kimseyi rahatsız etmedim" diye tepki gösterdi.

Bu sırada inşaatın bulunduğu alana gelen itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yere branda geren ekipler kadının aşağıya atlama ihtimaline karşı hazır bulundu. İnşaata çıkan polis ekipleri Hülya Ekim ile yakından görüşerek ikna etmeye çalıştı. Polislerin yanına yaklaşması üzerine duvarın sınırına kadar yanaşan kadın, "Yapma bırak gel kendine zarar vereceksin" çağrılarına kulak asmadı. Kadının bir anlık dalgınlığından faydalanan bir polis Hülya Ekim’i kolundan tutarak kendine çekti. Son anda polisin yakaladığı kadın ekiplerin ve kocasının yardımıyla aşağıya indirilerek polis otosuna bindirildi.

Hülya Ekim, Çaycuma Devlet Hastanesine götürüldü. Evrakları ve kimliğinin de geri teslim edildiği öğrenildi.

Polis kolundan tutarak son anda yakaladı

Polis kolundan tutarak son anda yakaladı

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