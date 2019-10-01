Polis kolundan tutarak son anda yakaladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde işitme ve görme engelli olduğu iddia edilen 29 yaşındaki hamile Hülya Ekim, engellilere yönelik dergi sattığına zabıta tarafından izin verilmediği gerekçesiyle bir inşaatın dördüncü katına çıkarak aşağıya atlamak istedi. Bu sırada inşaata çıkan polis memuru, kadını kolundan tutarak son anda yakaladı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi 29 yaşındaki Hülya Ekim, çarşı merkezinde engellilere yönelik dergi satmak istedi. İddialara göre, zabıtaların kendisini engellediğini söyleyen Ekim, 5 katlı bir inşaatın dördüncü katına çıkarak kendini aşağıya atmak istedi. Bu sırada eşinin bulunduğu olay yerine gelen kocası Ergün Ekim "Eşimle daima telefonda kulaklıkla konuşma halindeyiz. Ben başka bir yol izleyelim,dedi. Dememe rağmen kararlı olduğunu söyledi. Zabıtaların yaptıklarını gururuna yediremediğini söyledi. Ne söylesem de fayda etmedi. Ben de çalışıyorum. Temizlik malzemeleri satıyorum. Çocuklarla ilgileniyorum. Üç çocuğumuz var. Vazgeçirmeye çalışsam da vazgeçiremedim" diye konuştu.