POLİS KONSOLOSLUK ETRAFINDAKİ GÜVENLİK KAMERA KAYITLARINI İNCELİYOR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA
Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'den bu yana kayıp olmasının ardından en son görüldüğü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun etrafındaki güvenlik kameraları polis tarafından incelemeye alındı.
Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan Başkonlosluğu'nda arama yapılacağını duyurmasının ardından konsolosluk civarında zaman zaman hareketlilik yaşanıyor. Suud yetkililer konsolosluk kapalı olmasına rağmen konsolosluğa geliyor.
Öte yandan polis konsolosluk civarındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Konsolosluğun bulunduğu sokakta bulunan kamera kayıtlarına bakan teknik ekibin görüntüleri alarak emniyete götüreceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Konsolosluktan detay
-Sokakta bulunan güvenlik kamerası
-Ekiplerin görüntüleri izlemesi
-Genel ve detaylar
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