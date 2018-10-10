Polis konsolosluk etrafındaki güvenlik kamera kayıtlarını inceliyor

Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA) WASHİNGTON Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'den bu yana kayıp olmasının ardından en son görüldüğü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun etrafındaki güvenlik kameraları polis tarafından incelemeye alındı. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan Başkonlosluğu'nda arama yapılacağını duyurmasının ardından konsolosluk civarında zaman zaman hareketlilik yaşanıyor. Suud yetkililer konsolosluk kapalı olmasına rağmen konsolosluğa geliyor. Öte yandan polis konsolosluk civarındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Konsolosluğun bulunduğu sokakta bulunan kamera kayıtlarına bakan teknik ekibin görüntüleri alarak emniyete götüreceği öğrenildi.
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