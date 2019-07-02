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Polis kontrolünde emekli polis derneği seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 18:00 | Son Güncelleme

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Antalya Şubesi Genel Kurulunun divan başkanlığı seçiminde gerginlik yaşandı.

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Antalya Şubesi Genel Kurulunun divan başkanlığı seçiminde gerginlik yaşandı. Seçim salona giren çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik desteğiyle yapıldı.

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Antalya Şubesi Genel Kurulu, Konyaaltı’ndaki Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 3 yılda bir yapılan ve 628 üyesi bulunan derneğin, yeterli çoğunluk sayısı olan 328 rakamının bulunmasıyla seçim sabah saatlerinde başladı. İki başkan adayının yarıştığı seçimde divan başkanlığı seçiminde gerginlik yaşandı. Her iki taraf da çoğunluğu kendilerinin sağladığını iddia ederek, divan başkanlığını oluşturmak istedi. İtirazlar sonucu yaşanan gerginliğin ardından salona çok sayıda çevik kuvvet ve sivil polis ekibi geldi. Polisler sahne ile emekli dernek üyeleri arasında tampon görevi gördü. İtirazların ardından yeniden divan başkanlığı seçimine gidildi.
Başkan adaylarından emekli Emniyet Müdürü Ziya Aykut Baltacı, kamu yararına bir dernek olduklarını belirterek, "Genel kurulumuzu 3 senede bir yapıyoruz. 628 üyemiz var. Yeterli çoğunluğu sağladık. İki aday yarışacağız. Gerginlik falan yaşamadık. Biz uzun yıllar birlikte çalışmış daha sonra emekli olmuş, ağabey kardeş içinde bulunan topluluğuz" dedi.

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