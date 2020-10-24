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  4. Polis korna çalmayın diye uyardı çalanlara ceza yazdı

Polis korna çalmayın diye uyardı çalanlara ceza yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 09:53 | Son Güncelleme

Adana polisi korna çalarak gürültü kirliliği yapan sürücüleri broşür dağıtarak uyarıp, korna çalmaya devam edenlere ceza yazdı.Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ana cadde ve bulvarlarda gürültü kirliliğinin önüne geçmek için sürücülere ‘korna çalma’ uyarısında bulundu.

Adana polisi korna çalarak gürültü kirliliği yapan sürücüleri broşür dağıtarak uyarıp, korna çalmaya devam edenlere ceza yazdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ana cadde ve bulvarlarda gürültü kirliliğinin önüne geçmek için sürücülere ‘korna çalma’ uyarısında bulundu. Özellikle toplu taşıma araçlarının yoğun olduğu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Caddesi İnönü Caddesi’nde sürücülere kornanın trafiği açmayacağını, gürültü kirliliğinin insan sağlığını olumsuz etkilediği uyarısında bulunan polis, bilgilendirici broşür dağıttı.
Polis korna çalmaya devam eden sürücülere ise para cezası yazdı.

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