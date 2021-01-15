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Polis korona aşısı dolandırıcılığına karşı uyardı

15.01.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Adana polisi son günlerde ’yeni tip korona virüs aşısı yapılması için randevu oluşturabilirsiniz’ şeklinde SMS atıp dolandırıcılık yapılmak istenmesi üzerine vatandaşları sokak sokak gezerek, bu tür SMS’lere itibar etmemeleri konusunda uyardı.Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye’de yeni tip korona virüs aşısının yapılmaya başlanmasıyla birlikte vatandaşlara gönderilen “korona aşısı yapılması için randevu oluşturabilirsiniz” SMS hakkında bilgilendirme yaptı.

Adana polisi son günlerde ’yeni tip korona virüs aşısı yapılması için randevu oluşturabilirsiniz’ şeklinde SMS atıp dolandırıcılık yapılmak istenmesi üzerine vatandaşları sokak sokak gezerek, bu tür SMS’lere itibar etmemeleri konusunda uyardı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye’de yeni tip korona virüs aşısının yapılmaya başlanmasıyla birlikte vatandaşlara gönderilen “korona aşısı yapılması için randevu oluşturabilirsiniz” SMS hakkında bilgilendirme yaptı. Polis sokak sokak gezerek vatandaşlara, “Dolandırıcılar, son günlerde korona virüs aşısı üzerinden vatandaşı mağdur ediyor. Farklı meslek gruplarında çalışanların sosyal medyadaki profil fotoğraflarını kullanarak o isimlerle de başka hesap açarak takipçilerine ’aşı randevusu oluşturma’ adıyla link gönderiyor. Linke girilmesi halinde GSM operatörleri aracılığıyla kesilen para da vatandaşın faturasına yansıyor. Bu nedenle size böyle bir SMS geldiğinde mesajlaşma içeriğini hemen silin ve ekran görüntüsünün alın. Dolandırmak isteyen kişinin de profil bilgilerini de ekran görüntüsünü ismi tam çıkacak şekilde alarak polise başvurun" dedi.
Polis ayrıca, bu uyarıları içeren bir de broşür dağıttı. Vatandaşlar polise kendilerini düşündüğü için teşekkür ederken, aşı yeni olduğu için randevu alınabileceğini düşünerek linke tıklama ihtimallerinin fazla olduğunu bu nedenle uyarının çok önemli olduğunu söyledi.

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