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Polis korosundan 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 21:37 | Son Güncelleme

Kayseri'de "1845 Polis Korosu", 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı "1845 Polis Korosu" tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında verilen konser ilgi gördü.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte 15 polisin oluşturduğu koronun şefliğini Samet Mutugan yaptı.

Konserde "Benim Bayrağım", "Türk Polisi" ve "Özel Harekat" marşları ile "Bahçe Duvarı", "Gesi Bağları", "Çemberimde Gül Oya" gibi türküler seslendirildi.

Zaman zaman koroya eşlik eden davetliler, konser sonunda polisleri ayakta alkışladı.

Konsere, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, şehit yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

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Kayseri polis korosundan 30 Ağustos konseriKayseri polis korosundan 30 Ağustos konseri
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Anahtar Kelimeler:
Kayseri POLİS KOROSU

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