HABER

Polis kovalamacasında yakalanan otomobilde uyuşturucu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 19:04 | Son Güncelleme

Otomobildeki iki şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler şüpheli görülen bir otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Polis, "dur" ihtarına uymayan sürücüyü kısa süren kovalamaca sonucu yakaladı. 3 gram uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki O.C. ve M.C. gözaltına alındı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARTNERHazal'dan kafa karıştıran açıklamaHazal'dan kafa karıştıran açıklama
Düzce’de itfaiye ekipleri eşine az rastlanır bir olayla karşılaştıDüzce’de itfaiye ekipleri eşine az rastlanır bir olayla karşılaştı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Nevşehir’e müjde verdiTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Nevşehir’e müjde verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manavgat uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Türk teknesine ateş açıldı! Yaralılar var

Türk teknesine ateş açıldı! Yaralılar var

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adli Tıp Kurumu 2'nci raporu: Şule Çet'in intihar ettiğini gösteren kanıt yok

Şule Çet cinayetinde Adli Tıp Kurumu'ndan ikinci rapor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Önce aracını ateşe verdi, sonra köprüden atladı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Adalet Bakanı: 11 bin 78 personel istihdam edilecek

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Marmara'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Yaptığı pes dedirtti! Herkes can derdindeyken o...

Yaptığı pes dedirtti! Herkes can derdindeyken o...

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.