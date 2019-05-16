Polis köy çocuklarını kütüphaneyle buluşturuyor

Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi görevlileri, "Geleceğin İçin Oku" projesi kapsamında köy okullarındaki çocukları polis aracıyla kent merkezindeki kütüphane getirerek kitap sevgisi aşılıyor.

İlkokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla hazırlanan proje kapsamında polisler, köy köy gezerek çocukları otobüslerle kent merkezindeki kütüphaneye getiriyor.

Öğrenciler burada kitap okuyup zaman geçiriyor.

Polislerin en son ziyaret ettiği Soğucak Köyü Okul Müdürü Gökmen Uğurlu, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ilk defa halk kütüphanesine gidecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

Öğrencilerin kütüphanede okuma alışkanlığı kazanacaklarını anlatan Uğurlu, polis ekiplerine teşekkür etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli komiser Neslihan Akıllı ise projenin amacının çocukları kütüphane ve kitap ile tanıştırarak okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu ifade etti.

Projenin İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın desteğiyle hayata geçirildiğini anlatan Akıllı, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün araçları ile her hafta bir köye gidip öğrencileri okullarından alıp kent merkezindeki kütüphaneyle tanıştırıyoruz. Bugün de Soğucak köyünde eğitim öğretim gören 3 ve 4. sınıf öğrencilerini kütüphaneye getirdik." dedi.

Okuma etkinliğine katılan öğrencilerden Suna Derin Işık ise ilk kez gördüğü kütüphaneyi çok beğendiğini dile getirdi.

Öğrenci Evin Kartçıl da "Kütüphane hayal ettiğimden çok daha büyük. Bugün burada bir saat kitap okuduk çok güzeldi, kitapları çok seviyorum." dedi.

Okuma etkinliğinin ardından çocuklar polis tarafından evlerine bırakıldı.

