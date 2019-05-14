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Polis, kuleden düşen gencin altında kalmaktan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

ISPARTA'da ihbar üzerine Yeni Otogar inşaatına giden polis, yaklaşık 40 metrelik kuleden beton zemine çakılarak yaşamını yitiren Kerem Can A.'nın (27) altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Polis, kuleden düşen gencin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da ihbar üzerine Yeni Otogar inşaatına giden polis, yaklaşık 40 metrelik kuleden beton zemine çakılarak yaşamını yitiren Kerem Can A.'nın (27) altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, saat 04.30 sıralarında Yeni Otogar inşaat alanında meydana geldi. Polis ekibi, şüpheli kişi ihbarı üzerine inşaat alanına gitti. Burada ekip arama çalışması yürütürken, bir polis memuru, yapımı süren yaklaşık 40 metre yükseklikteki kuleden üzerine doğru bir şey geldiğini fark etti. Son anda kaçarak kurtulan polis memuru, düşen şeyin insan olduğunu fark edince, büyük şaşkınlık yaşadı. Durum sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton zemine çakılan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemede düşen kişinin Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Kerem Can A. olduğu belirlendi. Kerem Can A.'nın cenazesi SDÜ Hastanesi morguna konulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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