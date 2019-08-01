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Polis, kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı bilgilendirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

DÜZCE’de polis, Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarınının dolandırılmasını önlemek için sahte para konusunda bilgilendirdi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de polis, Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarınının dolandırılmasını önlemek için sahte para konusunda bilgilendirdi. Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Sahte para kurbanı olma" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Yenitaşköprü köyü girişinde bulunan Düzce Hayvan Pazarı’nda broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten polis, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi. Polis, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve hayvan pazarında vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunmaya devam edeceklerini belirtti. Hayvan satıcılarından Mehmet Demir, bu süreçten sonra daha dikkatli olacaklarını ifade ederek, "Şimdiye kadar sahte para ile karşılaşmadık. Ama iyi yapıyorlar" dedi. Murat Demir ise, "25 yıldır bu sektördeyiz. Sahte para ile her sene karşılaşıyoruz. Bankaya her gittiğimizde yüksek meblağlarda bin iki bin lira çıkıyor. Onlar da hep bizim cebimizden çıkıyor. Alırken dikkat etmek lazım. Paraya iyi bakmak lazım. Alıcıya iyi bakmak lazım. Allah yardımcımız olsun. Herkesin kendi vicdanına bıraktık artık. Emniyetin yaptığı uygulama çok güzel. Esnafın bilinçlenmesi lazım" diye konuştu.

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