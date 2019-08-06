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Polis, kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı bilgilendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

BOLU'da hayvan pazarına giden polis ekipleri, satıcıları sahte para konusunda dikkatli olmaları konusunda uyararak, bilgilendirdi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da hayvan pazarına giden polis ekipleri, satıcıları sahte para konusunda dikkatli olmaları konusunda uyararak, bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köroğlu Mahallesi'ndeki hayvan pazarına gitti. Hayvan satıcılarıyla görüşerek sahte para konusunda uyarılarda bulunan ekipler, sahte paraların piyasaya sürülme oranının Kurban Bayramı'nda arttığını belirtti. Hayvan satıcıları, ekiplerin yaptığı bilgilendirme sayesinde sahte ile gerçek parayı nasıl ayırt edecekleri konusunda da bilgilendi.

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