Polis kurşunuyla ölen Kemal Kurkut davasında sona doğru

Kurkut Ailesi, polis memuru Y.Ş.’nin ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davadan umutsuz."Bu dava bizim için bir işkenceye dönüştü. Artık bu işkencenin bitmesini istiyoruz." Bu sözler, 21 Mart 2017’de Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasına katılmak isterken polis tarafından öldürülen 23 yaşındaki Kemal Kurkut'un ağabeyi Ercan Kurkut'a ait. Ercan Kurkut, 3 yıldır kardeşinin ölümüyle suçlanan polis memuru Y.Ş.'nin yargılandığı davayı uzaktan takip etmek zorunda. Çünkü "siyasi" olduğunu söylediği bir dava nedeniyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılmış, hapse girmemek için de Almanya'ya yerleşmiş. Kardeşinin ölümünden beri her gelişmeleri uzaktan takip ediyor. Yargılamadan bir beklentisi olmadığını söyleyen Kurkut, davanın bir an önce bitmesini istiyor: "Her mahkeme biz Kemal'le sanki bir daha ölüyoruz. Bu 3 yıl süre içerisinde her gün ölüyorsun. Biz artık ölmek istemiyoruz. Artık bitsin. Biz de kurtulalım, onlar da kurtulsun. Zaten ceza vermeyecekler. Biz bunu da biliyoruz. Artık iç hukuk tükensin, adaleti geç de olsa dışarıda arayalım."

Kurkut Ailesi neden ümitsizliğe kapıldı? Kurkut Ailesi'ni bu denli ümitsizliğe iten olaylar silsilesi, 23 yaşındaki Kemal'in öldürülmesinden sonra yapılan "canlı bomba şüphesi ile vurulduğu" açıklaması oldu. Aile, bu açıklama ile büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü Kemal, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde okuyor, keman çalıyor ve çevresinde "hayat dolu biri" olarak tanınıyordu. Olayın perde arkası ise Gazeteci Abdurrahman Gök'ün çektiği fotoğraflar ortaya çıkınca anlaşıldı. Fotoğraflarda üstü çıplak şekilde polisten kaçan Kurkut'un vurulma anı objektiflere yansımıştı. Malatya'da yaşayan Kemal Kurkut'un ailesine haber vermeden Nevruz kutlamaları için Diyarbakır'a gittiği, alanda polislerle tartıştığı, tartışmadan sonra sinir krizi geçirerak tişörtünü çıkardığı, ardından kasaptan bir bıçak alarak polislerin olduğu yöne koştuğu belirtiliyor. İddia ise o sırada bazı polislerin havaya uyarı atışı yaptığı, bir polisin de Kemal'in hayati bölgelerini hedef alarak ölümüne sebep olduğu yönünde.

"Sözlü olarak çok hakaret edilmiş" Peki, Kemal Kurkut elinde bıçakla polise doğru neden koşuyordu? Ağabeyi Ercan Kurkut'a göre, Kemal 10 Ekim'de Ankara Tren Garı’nda meydana gelen bombalı saldırıdan kıl payı kurtulmuştu ve "dönüm noktası" dediği bu olay onun psikolojisini bozmuştu. Ercan Kurkut, "Kemal'e sözlü olarak çok hakaret edilmiş, üstüne gitmişler. Kemal artık orada sinir krizi geçirmiş, patlamış yani orada. Ardından bir kasaptan aldığı bıçakla alana girmek istemiş. Bıçağı zaten polislere doğru tutmamış. 'Kendimi öldüreceğim' demiş. Gar saldırısının psikolojik etkisi vardı. Çünkü her şeyi yaşadı Kemal. Gezi’yi, 10 Ekim Gar katliamını, aile içindeki tutuklamaları, baskıları, gözaltıları yaşadı. Kemal orada patladı" diye düşünüyor. "Hedef alınarak, doğrudan atışla vuruldu" Fotoğraflar ortaya çıkınca dönemin valisi, polis iddialarının görüntülerle uyuşmadığını ve soruşturma başlatılacağını açıkladı. Yayın yasağı konulan soruşturma kapsamında Kemal Kurkut'u vurduğu tespit edilen polis memuru Y.Ş. açığa alındı, ancak üç ay sonra görevine iade edildi. Altı ay sonra da hakkında "olası kasıtla adam öldürme" suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında Ulusal Kriminal Büro'dan alınan raporda, Kemal Kurkut'un sanık tarafından hedef alınarak doğrudan atışla vurulduğu belirtildi.