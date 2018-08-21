Polis lokum ikram edip bayramlarını kutladı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te polis bayram alışverişi yapan vatandaşlara lokum dağıtarak bayramlarını kutladı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bayram arifesinde kentin en yoğun noktalarından biri olan Fethiye Caddesi'nde lokum dağıtarak, vatandaşların bayramını kutladı. Hırsız ve yankesicilere karşı uygulama yapan ekipler, bayram alışverişi yapan vatandaşların güven ortamında alışverişlerini yapmalarını sağladı.
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