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Polis lokum ikram edip bayramlarını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 00:12 | Son Güncelleme

İZMİT’te polis bayram alışverişi yapan vatandaşlara lokum dağıtarak bayramlarını kutladı.

Polis lokum ikram edip bayramlarını kutladı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te polis bayram alışverişi yapan vatandaşlara lokum dağıtarak bayramlarını kutladı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bayram arifesinde kentin en yoğun noktalarından biri olan Fethiye Caddesi'nde lokum dağıtarak, vatandaşların bayramını kutladı. Hırsız ve yankesicilere karşı uygulama yapan ekipler, bayram alışverişi yapan vatandaşların güven ortamında alışverişlerini yapmalarını sağladı.

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Polis lokum ikram edip bayramlarını kutladıPolis lokum ikram edip bayramlarını kutladıPolis lokum ikram edip bayramlarını kutladıPolis lokum ikram edip bayramlarını kutladı

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