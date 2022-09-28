Polis maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 EGM polis maaşı promosyonu ne zaman yatacak?

Polis promosyon ücretlerine dair beklenen açıklama geldi. Yenilenen maaş promosyon protokolü ile polisler için ödenecek tutar açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödeneceğini açıkladı.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı.

Yapılan açıklamada; 'Her personele 27000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır' ifadesi kullanıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) daha önce Vakıfbank ile yapılan maaş promosyon protokolüyle ilgili, "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Polis maaşlarında yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.

