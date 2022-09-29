HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Polis maaş promosyonu ne kadar? Promosyon miktarı belli oldu! EGM polis maaş promosyonu kaç TL oldu?

Polis maaş promosyonu ne kadar? Promosyon miktarı belli oldu! EGM polis maaş promosyonu kaç TL oldu?

29.09.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis maaş promosyonu miktarı merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla beraber polis maaş promosyonunun karara bağlandığı açıklandı. Gelişme sonrası "EGM polis promosyonu ne kadar?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki polis maaş promosyonu ne kadar? EGM polis maaş promosyonu kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

Polis maaş promosyonu ne kadar? Promosyon miktarı belli oldu! EGM polis maaş promosyonu kaç TL oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonu hakkında yapılan önceki açıklamalarında "Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır." ifadeleri yer almıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konu hakkında yeni bir açıklama geldi.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre polis maaş promosyonu belli oldu. Buna göre polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödenmesine karar verildi. Promosyon peşin olarak ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenmiş olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonu hakkında yaptığı açıklama şöyle dedi:

"Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır. "

EMNİYET-SEN BAŞKANI FARUK SEZER'DEN PROMOSYON AÇIKLAMASI

Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer de Polis maaş promosyonu hakkında bir açıklama yaptı."Anlaşmanın 1 haftaya kadar açıklanması halinde en az 50.000 TL istiyoruz." diyen Sezer "Anlaşma Kasım, Aralık ayına sarkarsa, hatta Ocak ayına sarkarsa en az 75.000 TL istiyoruz. Ekonomik şartlar bize bu hakkı veriyor." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'dan 'Fethi Şahin' açıklaması: "Kardeşimizin akıbeti meçhul"Kılıçdaroğlu'dan 'Fethi Şahin' açıklaması: "Kardeşimizin akıbeti meçhul"
Kan donduran ifadeler: Önce yakmayı düşündükKan donduran ifadeler: Önce yakmayı düşündük
Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattıPara karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Promosyon egm emniyet polis maaşları

En Çok Okunan Haberler

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

Tüyler ürperten olay! Biri ölü, biri yaralı halde yolda bulundu

Tüyler ürperten olay! Biri ölü, biri yaralı halde yolda bulundu

İlginizi Çekebilir

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.