Polis memurları 300 doları sahibine teslim etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki polis, adliye koridorunda bulduğu parayı sahibine teslim etti.
Alanya Adliyesi koridorunda 300 dolar bulan iki polis memuru, kamera kayıtlarından parayı düşüren kişinin kimliğini belirledi.
Adliyeye çağrılan Bilal Şahin'e parası teslim edildi.
Şahin, polislere teşekkür etti.
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