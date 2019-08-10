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Polis memurlarından alkışlanacak hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:26 | Son Güncelleme

Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memuru yol kenarında buldukları ve ölmek üzere olan yavru bir kedinin yeniden hayata tutunmasını sağladı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Tekkeköy ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memuru görevleri sırasında yol kenarında yeterli beslenemediğinden dolayı ölmek üzere olan yavru bir kedi gördü.

Polis memurlarından alkışlanacak hareket

Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memuru yol kenarında buldukları ve ölmek üzere olan yavru bir kedinin yeniden hayata tutunmasını sağladı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Tekkeköy ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memuru görevleri sırasında yol kenarında yeterli beslenemediğinden dolayı ölmek üzere olan yavru bir kedi gördü. Hiç vakit kaybetmeden kediyi yol kenarından alan polis memurları kedinin sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağladı. Kediye şırıngayla besin veren polis memurları aynı zamanda yavru kedinin bakımını da sağladı. Kedinin hayata tutunmasını sağlayan ve ona bir de köpek arkadaş edindiren polis memurlarının bu davranışı büyük takdir gördü.

Polis memurlarından alkışlanacak hareket

Polis memurlarından alkışlanacak hareket

Polis memurlarından alkışlanacak hareket

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