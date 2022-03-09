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Polis memurluğundan istifa etti! OnlyFans hesabı sayesinde şimdi servet kazanıyor

09.03.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tati Weg isimli bir sosyal medya fenomeni uzun yıllar boyunca polis memurluğu yaptı. Sadece yetişkinlere yönelik abonelik sistemiyle ilerleyen OnlyFans hesabının keşfedilmesi üzerine polis memurluğundan istifa eden Weg, şimdilerde seksi fotoğraf ve videolarını satarak bir servet kazandığını itiraf etti.

Polis memurluğundan istifa etti! OnlyFans hesabı sayesinde şimdi servet kazanıyor

Brezilya’nın en ünlü OnlyFans yıldızlarından biri olan Tati Weg, sektöre adım atmadan önce polis memuru olarak çalıştığını anlattı. Brezilya’nın güneyindeki Santa Caterina eyaletinde askeri bir polis memuru olan Weg, 10 yıl boyunca başarılı bir şekilde görevine devam etti. OnlyFans hesabını açtıktan sonra iş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine Weg, hiç beklemediği bir şekilde kariyer değişikliği yaptı. OnlyFans hesabında yakalşık 54 bin takipçisi bulunan Weg, kariyer değişikliğinden pişman olmadığını ve yeni mesleği sayesinde bir servet kazandığını söyledi.

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“BU BAŞARIDIR”

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Askeri polis memuru olarak çalıştığı sırada avukatlık eğitimi aldığını ve lisansını tamamladığını ifade eden Weg, “Kalifiyeli bir avukat ve DJ’im. Aynı zamanda uzun yıllar boyunda askeri bir polis memuru olarak çalıştım. Kariyerimi değiştirmek istemem aslında herhangi bir şekilde daha iyi ya da daha kötü olmakla ilgili değil. Ama geçmişte olmak istediğim yerdeydim. Bugün olmak istediğim yerdeyim. Bu bir başarıdır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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