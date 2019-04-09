HABER

Polis memuru, 10 yıldır yardımseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:03 | Son Güncelleme

ANKARA'da görevli polis memuru Mustafa Şahin (42), 10 yıl önce sosyal medya üzerinden kurduğu 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' platformuyla yardımseverlere ulaşarak, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Polis memuru, 10 yıldır yardımseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da görevli polis memuru Mustafa Şahin (42), 10 yıl önce sosyal medya üzerinden kurduğu 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' platformuyla yardımseverlere ulaşarak, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. 23 yıllık polis Şahin, sık sık ziyaret edip çocuklara hediyeler dağıttığı Kale Mahallesi'nde, suç işleme oranının azaldığını söyledi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Şahin, 2009 yılında sosyal medya üzerinde 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' platformunu kurdu. Evli ve 1 çocuk babası Şahin, 10 yıldır platform aracılığıyla yardımseverlere ulaşarak, onların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Mustafa Şahin, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği 'iyilik' kampanyası ile şimdiye kadar binlerce kişiye yardım ulaştırdı.
400 BİN GÖNÜLLÜ
Şahin, kampanyanın gönüllülük esasına dayalı olduğunu söyleyerek, Türkiye genelinde 400 bin gönüllüye ulaştığını ve bu şekilde ihtiyaç sahiplerinin tespit edildiğini kaydetti. Mustafa Şahin, çocukların eğitimine destek olmak için özel bir çaba sarf ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Türkiye'nin her yerinden yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarının giderilmesine vesile oluyorum. Muhtaç bir çocuk görsem dayanamıyorum. Özellikle Ankara Kalesi ve civarında yetişen çocukların ne kadar mağdur olduklarını biliyoruz. Tek amacımız var, o da iyilik yapmak. Bir dernek değiliz. Sadece iyilik yaparak gönülleri kazanıyoruz. Hayırseverler de bize güveniyorlar. 81 ilde, 400 bin ilde gönüllümüz var. Kimse kimseyi tanımaz; ama hepsi birilerine iyilik yapmak için çaba sarf eder."
ÇOCUKLARIN 'POLİS BABASI'
Polis memuru Mustafa Şahin, suç işleme oranının yüksek olduğu Kale Mahallesi'ndeki çocuklara sürekli hediyeler götürdüğünü söyledi. Kale Mahallesi ve civarında çocukların suça karışma oranının yüzde 70 olduğuna dikkat çeken Şahin, "Onları suça teşvik ettiren de büyükleri. Sık sık onları ziyaret ediyor ve hediyeler götürüyorum. Çocukların suç işleme oranında bile azalma oldu. Dünyayı kurtarırsa çocuklar kurtarır. Onlar bizim geleceğimiz. Hayırseverlerin yardımıyla mahalleye 2 kütüphane yaptırdık. Beni görünce 'Polis baba' diyorlar, koşup sarılıyorlar. Ülke genelinde 7 bin öğrencinin eğitim masrafını karşılamaya çalışıyoruz. Yurt dışında yaşayan hayırseverlerin desteğiyle yine Türkiye'de 3 anaokulu yaptırdık" dedi.
Mustafa Şahin, platform gönüllüleri Serap Çetin ve İlknur Uzun'un, ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edilmesinde aktif rol aldıklarını söyledi. İlknur Uzun ise "Mustafa Şahin ile 4 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştık. Onunla birlikte kendimizi iyilik yapmaya adadık. Kendisinin Polis Gününü kutluyoruz ve onu çok seviyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Polis memuru, 10 yıldır yardımseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyorPolis memuru, 10 yıldır yardımseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyorPolis memuru, 10 yıldır yardımseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyorPolis memuru, 10 yıldır yardımseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor

PARTNER133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti
Sandıklı’da 39 yıl sonra bir ilk yaşandıSandıklı’da 39 yıl sonra bir ilk yaşandı
Yaralı köpekler için seferber oldularYaralı köpekler için seferber oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı! Bu yıl hizmete başlayacak

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Türkiye'nin ilk sokak festivali Portakal Çiçeği'nde sürpriz karar! Seneye 1 ay sürecek

Türkiye'nin ilk sokak festivalinde sürpriz karar! Gelecek yıl...

Anayasa Mahkemesi'nden 'askerlikte yaş' kararı

AYM'den 'askerlikte yaş' kararı

Uzunluğunu duyan şaşırmadan edemiyor! 50 yıldır hiç kesmiyor

50 yıldır hiç kesmiyor! Gören fotoğraf için yanına koşuyor

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.