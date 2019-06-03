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Polis memuru ağaç budarken bacağını kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 22:42 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oturduğu sitedeki ağaçları budayan polis memuru Mustafa G.

Polis memuru ağaç budarken bacağını kesti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oturduğu sitedeki ağaçları budayan polis memuru Mustafa G. (48), elektrikli testere ile bacağını kesti. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Yeni Mahelle’de bulunan bir sitede meydana geldi. Site içerisinde bulunan ağaçlardan birinin üzerine çıkan Mustafa G. elektrikli testere ile budama işlemi yapmaya başladı. Ağacın dalını keserken aniden daldan sıyrılan elektrikli testere Mustafa G'nin bacağını kesti. Yaralanan Mustafa G., 112 Acil Servis görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol bacağınde derin kesik meydana gelen Mustafa G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Polis memuru ağaç budarken bacağını kestiPolis memuru ağaç budarken bacağını kesti

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