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  4. Polis memuru, arazi kavgasında emekli polisi tabancayla vurarak öldürdü

Polis memuru, arazi kavgasında emekli polisi tabancayla vurarak öldürdü

06.11.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde polis memuru M.U. (47), arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada, kardeşi İ.U.'yu bıçakla yaralayan emekli polis memuru Adnan Okur'u (59) tabancayla vurarak öldürdü.

Polis memuru, arazi kavgasında emekli polisi tabancayla vurarak öldürdü

Olay ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi’nde saat 14.00'de meydana geldi. İ.U. ile kayınbiraderi emekli polis memuru Adnan Okur arasında arazi anlaşmazılğı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Okur, İ.U.'yu bıçakla yaraladı. İ.U.'nun kardeşi polis memuru M.U. da Adnan Okur'u tabancayla 2 bacağından ve göğsünden vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak M.U. jandarma tarafından gözaltına alınırken soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Osmaniye
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