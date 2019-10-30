Polis memuru AVM'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı (2)

\u0130K\u0130S\u0130 DE HAYATINI KAYBETT\u0130 \nAyd\u0131n\u2019\u0131n Efeler il\u00e7esinde AVM'de ya\u015fanan olayda her ikisi de a\u011f\u0131r yaralanan polis memuru Atilla D. (44), ile Ahmet Barut (35), tedavi g\u00f6rd\u00fckleri hastanede doktorlar\u0131n \u00e7abalar\u0131na ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131.PARTNERFitness\u00e7i b\u00fcy\u00fckanne torunu ile fenomen oldu!Otomobil, park halindeki TIR'a \u00e7arpt\u0131: 7 yaral\u0131Malatya\u2019da trafik kazas\u0131: 3 yaral\u0131
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