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Polis memuru, baygınlık geçiren köpeğe elleriyle su içirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2020 12:08 | Son Güncelleme

Bursa'da polis memuru olarak görev yapan Yakup Çelik, sıcak havada susuzluktan bayılan köpeğin imdadına yetişti. Susuz kaldığı için baygınlık geçiren köpeğe elleriyle su içiren polis memurunun sahipsiz köpeği ölüme terk etmediği anlar cep telefonuyla kayda alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi İzmir yolunda kurulan uygulama noktasının yakınında, bir köpeğin hareketsiz yattığını fark etti. Köpeğin tedavisinin yapılması için belediye ekiplerine haber verildi. Polis memuru Yakup Çelik, avucuna aldığı suyu sıcak havada susuz kaldığı için baygınlık geçiren köpeğe verdi. O anlar, Çelik'in mesai arkadaşı tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Suyu içtikten sonra kendine gelen köpek, belediye ekiplerince hayvan barınağına götürülerek, tedaviye alındı. (DHA)


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