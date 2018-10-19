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Polis memuru, çakarlı araçla kaçak sigara taşırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 13:09 | Son Güncelleme

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Murat Kopliman (35), yanında arkadaşı Fatih Demir (25) ile birlikte önünde çakar lamba ve siren bulunan minibüsle piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 83 bin 600 paket kaçak sigara taşırken Aksaray'da yakalandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- ANKARA Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Murat Kopliman (35), yanında arkadaşı Fatih Demir (25) ile birlikte önünde çakar lamba ve siren bulunan minibüsle piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 83 bin 600 paket kaçak sigara taşırken Aksaray'da yakalandı. Murat Kopliman'ın kendisini durduran polislere, araçta istihbarata ait belge ve materyallerin bulunduğu ve bunları Hakkari'den Ankara'ya götürmek üzere olduğunu söyleyip, kandırmaya çalıştığı öğrenildi. Polis memuru Kopliman ve sürücü Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir polis memurunun kaçak sigara sevkiyatı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine araştırmasını derinleştiren polis sevkiyatın yapıldığı 06 AEG 446 plakalı minibüsü Aksaray- Adana karayolu üzerinde takibe aldı. Polis, önünde çakar lamba ve siren bulunan minibüsü Aksaray kent merkezi girişinde düzenlediği operasyonda durdurdu. Araçta bulunan Murat Kopliman, kendisinin polis memuru olduğunu belirtip, araçta istihbarata ait belge ve materyallerin bulunduğu ve bunları Hakkari'den Ankara'ya götürmek üzere olduğunu söyledi. Araştırmasını derinleştiren polis Murat Kopliman'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube'de görevli olduğunu ve istihbarata ait herhangi bir belge ve materyal götürülmediğini belirledi. Minibüste yapılan aramada kapıda ve minibüs içinde Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından vurulduğu belirtilen mühürlü yazıların bulunması dikkat çekti. Polis, minibüs içindeki kolileri açtığında ise kaçak sigara ele geçirdi. Bunun üzerine polis memuru Murat Kopliman ve sürücü Fatih Demir gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 83 bin 600 paket kaçak sigara, Kopliman'ın beylik tabancası ve bu tabancaya ait 15 adet mermi, sürücü Demir'e ait ruhsatsız tabanca ve 20 adet mermi, poşete sarılı üç adet sahte plaka, 4 adet il belirtilmemiş mühür ve ıslak imzalı emniyet araç giriş kartı, Hakkari İl Emniyet Müdürü adı ile düzenlenmiş 2'si kapı üzerinde takılı 2'si araç içerisinde olmak üzere 4 adet sahte imzalı ve mühürlü belge, bir adet araca takılı vaziyette çakar lamba ve siren, 8 adet flash belleğe el konuldu. Murat Kopliman ve Fatih Demir, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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