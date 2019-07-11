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Polis memuru çifte kelepçeli nikah töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:11 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, nikah kıyan polis memuru çifte arkadaşları ömür boyu birlikte yaşamaları için sembolik olarak kelepçe taktı.

Polis memuru çifte kelepçeli nikah töreni

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, nikah kıyan polis memuru çifte arkadaşları ömür boyu birlikte yaşamaları için sembolik olarak kelepçe taktı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Seval Yıldırım ile Sabih Karaca çifti, evlilik kararı aldı. Bugün nihak kıymak üzere Nizip Belediyesi'ne üniformalarıyla gelen çiftin nikahını Belediye Başkanı Mehmet Sarı kıydı. Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman'ın da şahitliğini yaptığı nikahın kıyılmasının ardından bir meslektaşı polis çifte, sembolik olarak kelepçe taktı.
Çiftin nikahını kıyan ve nikah cüzdanını geline veren Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Sağlıklı ve güçlü toplumlar mutlu ailelerle kurulur. Sevgi ve saygı aileyi yücelten, mutlu kılan en güzel tohumdur. Yeni evlenen çiftlerimizi yürekten kutluyor, kendilerine bir ömür boyu huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.

​FOTOĞRAFLI

Polis memuru çifte kelepçeli nikah töreniPolis memuru çifte kelepçeli nikah töreniPolis memuru çifte kelepçeli nikah töreniPolis memuru çifte kelepçeli nikah töreni

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