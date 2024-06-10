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  4. Polis memuru Cihat Yıldız ve öğretmen Ayşe Koç Yıldız'dan kahreden haber! 1 gün arayla vefat ettiler

Polis memuru Cihat Yıldız ve öğretmen Ayşe Koç Yıldız'dan kahreden haber! 1 gün arayla vefat ettiler

10.06.2024 21:21
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Hakkari'de dün bir kaza meydana gelmişti. Bir araç, Zap Deresi'ne uçmuştu. Arabada bulunan polis memuru Cihat Yıldız ve öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan öğretmen Yıldız dün, polis memuru eşi ise bugün hayatını kaybetti.

Polis memuru Cihat Yıldız ve öğretmen Ayşe Koç Yıldız'dan kahreden haber! 1 gün arayla vefat ettiler

Hakkari - Çukurca karayolu Olgunlar köyü civarında dün sivil otomobilleriyle Zap Deresi'ne uçan polis memuru Cihat Yıldız ve öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız yaralanmıştı. Hakkari Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Gazipaşa nüfusuna kayıtlı matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız, dün hayatını kaybetmişti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ayşe öğretmen, meslektaşları ve öğrencileri tarafından öğretmenlik yaptığı Şehit Çetin Deniz Ortaokulunda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

1 GÜN SONRA EŞİ DE VEFAT ETTİ

Öğretmen eşiyle kazada yaralanan polis memuru Cihat Yıldız da tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Yıldız'ın meslektaşları hastane önüne akın etti.

Kaynak: İHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası Hakkari
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