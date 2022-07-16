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  4. 'Polis memuru cinsel tacizde bulundu' demişti! İftiraya 2 yıl hapis

'Polis memuru cinsel tacizde bulundu' demişti! İftiraya 2 yıl hapis

16.07.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında internet üzerinden tanıştığı polis memuru İbrahim Halil Kök'ün cinsel saldırısına uğradığını iddia eden Ş.K., cinsel saldırı iftirasından 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Kök'ün, bilirkişi ve kriminal raporlarıyla suçsuz olduğu ortaya çıkarken, Ş.K., "Halil İbrahim Kök ile aramızda bir gönül ilişkisi oldu. Kendisine öfkelendiğim ve sinirlendiğim için hakkında bu şekilde ifade verdim. Yaptığımdan pişmanım" dedi. Kök ise mağdur olduğunu söyledi.

'Polis memuru cinsel tacizde bulundu' demişti! İftiraya 2 yıl hapis

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Ş.K., internetten tanıştığı polis memuru İbrahim Halil Kök ile bir süre arkadaşlık yaptı. 22 Eylül 2021'de alışveriş merkezinden çıkan Ş.K., polisi arayıp Kök tarafından zorla alıkonulup cinsel saldırıya uğradığı ihbarında bulundu. Adrese gelen ekiplerin polis merkezine götürdüğü Ş.K., ifadesinde, Kök'ün evinde uyuşturucu kullandığını da iddia etti. Ş.K.’nin şikayeti üzerine 23 Eylül 2021'de, polis memuru Kök'ün Uncubozköy Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı.

Gözaltına alınan Kök, hakkında açılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından Kök hakkında adli soruşturma başlatıldı. Jandarma Kriminal Dairesi Laboratuvarı'nın düzenlediği raporda Kök'ün uyuşturucu madde kullanmadığı kesinleşirken, bilirkişi raporlarında ise Ş.K.’nin cinsel saldırıya uğramadığı, kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla zorla alıkonulmadığı belirtildi. Raporların ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kök hakkında, 17 Ocak'ta takipsizlik kararı verdi. Savcılığın takipsizlik kararının ardından Kök, 5 ay sonra görevine döndü.

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İFTİRA ATTIĞINI KABUL ETTİ

Bu gelişmenin ardından Ş.K. hakkında 'iftira' suçundan kamu davası açıldı. Davanın 29 Haziran'da Manisa 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmasında Ş.K., Kök'e iftira attığını kabul etti. Ş.K. ifadesinde, "Halil İbrahim Kök ile aramızda bir gönül ilişkisi oldu. Kendisine öfkelendiğim ve sinirlendiğim için hakkında bu şekilde ifade verdim. Yaptığımdan pişmanım" dedi. Kök ise mağdur olduğunu söyledi.

'HÜKMÜN AÇIKLAMASI GERİYE BIRAKILDI'

Mahkeme heyeti, İbrahim Halil Kök'ün gözaltına alınmasını da göz önünde bulundurarak Ş.K.’ye, 'iftira' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından 2 ayrı ceza verdi. 'İftira' suçundan 1 yıl 6 ay ceza alan Ş.K.'nin cezası iyi hal indirimi ile 1 yıl 3 aya düşürüldü. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan ise aldığı ceza 1 yıldan 10 aya düşürüldü. Ş.K., 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı ve hükmün açıklaması geriye bırakıldı.

(DHA)


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Manisa
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