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Polis memuru, dinlenme tesisinde silahlı saldırıya uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 19:58 | Son Güncelleme

AKSARAY’da bir dinlenme tesisinde bekleyen polis memuru Yasin Erken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Polis memuru, dinlenme tesisinde silahlı saldırıya uğradı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY’da bir dinlenme tesisinde bekleyen polis memuru Yasin Erken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu vucuduna isabet eden 7 kurşunla ağır yaralanan Erken, tedavi altına alındı.
Olay saat 17.30 sıralarında Nevşehir Bulvarı Kavşağı’nda bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesisin dış bölümünde oturan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli Yasin Erken’in yanına yaklaşan kişi ya da kişiler, ateş etmeye başladı. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla kanlar içinde yere yığılan polis memuru Yasin Erken, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan Yasin Erken burada ameliyata alındı. Polis memuru Erken'in olay anında izinli olduğu belirtildi. Polis, olaya karışan kişi ya da kişileri tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

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Polis memuru, dinlenme tesisinde silahlı saldırıya uğradı

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