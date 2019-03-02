Polis memuru, dinlenme tesisinde silahlı saldırıya uğradı

Olay saat 17.30 sıralarında Nevşehir Bulvarı Kavşağı’nda bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesisin dış bölümünde oturan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli Yasin Erken’in yanına yaklaşan kişi ya da kişiler, ateş etmeye başladı. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla kanlar içinde yere yığılan polis memuru Yasin Erken, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan Yasin Erken burada ameliyata alındı. Polis memuru Erken'in olay anında izinli olduğu belirtildi.

Polis, olaya karışan kişi ya da kişileri tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)



