HABER

Polis memuru eniştesinin vurduğu öğretmen hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 14:28 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, polis memuru Mehmet Emin B.'nin tartışma sırasında tabancayla yaraladığı kayınbiraderi Mehmet Doğan (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Polis memuru eniştesinin vurduğu öğretmen hayatını kaybetti

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, polis memuru Mehmet Emin B.'nin tartışma sırasında tabancayla yaraladığı kayınbiraderi Mehmet Doğan (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Ulubatlı Mahallesinde meydana geldi. Polis memuru Mehmet Emin B., aynı binada oturduğu öğretmenlik yapan kayınbiraderi Mehmet Doğan ile tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Mehmet Emin B., üzerinde taşıdığı tabancasıyla kayınbiraderi Doğan’a ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan bir lisede edebiyat öğretmeni Doğan, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesine alınan Doğan, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Doğan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kayınbiraderini vurduktan sonra meslektaşlarına teslim olan polis memuru Mehmet Emin B.'nin ise sorgulamasının sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI

PARTNERSeksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...Seksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...
Şırnak'a kar yağdı; Siirt ile ulaşım kesildi (2)Şırnak'a kar yağdı; Siirt ile ulaşım kesildi (2)
Kız arkadaşını otomobille ezen sanık, yeniden hakim karşısındaKız arkadaşını otomobille ezen sanık, yeniden hakim karşısında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı! Feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Arkadaşlarının gözü önünde...

Yalova'da fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

İzmir'de eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği kadını tabancayla vurdu!

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.